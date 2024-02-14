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Video: На лінії життя 1 сезон 21 серия смотреть онлайн от 14.02.2024

Сериал На лінії життя 21 серия от 14.02.2024. На лінії життя 21 серия 1 сезон смотреть онлайн на сайте СТБ
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Серия 21 | 14.02.2024 | Сезон 1

Игорь в сериале На лінії життя 1 сезон 21 серия от 14.02.2024 предстает перед сложной моральной дилеммой, когда коллеги из прошлого предлагают ему деньги за участие в войне на Донбассе на стороне врага. Он отвергает это предложение, но удалось ли ему избежать последствий этого отказа?

Настя продолжает игнорировать Сергея, а Игорь использует эту ситуацию, чтобы приложить усилия и провести как можно больше времени с девушкой. Однако это может оказаться непростой задачей, особенно с учетом ее интересов. Свадьба Юли и Ромы, раненых бойцов в военном госпитале, обещает быть яркой и впечатляющей. Это станет незабываемым моментом для обоих и всех, кто находится рядом с ними. Но пройдут ли их чувства неожиданную проверку в сериале На лінії життя 1 сезон 21 серия от 14.02.2024.

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