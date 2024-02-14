На лінії життя 1 сезон 21 серія дивитися онлайн від 14.02.2024

Серія 21 | 14.02.2024 | Сезон 1

Ігор в серіалі На лінії життя 1 сезон 21 серія від 14.02.2024 постає перед складною моральною дилемою, коли колеги з минулого пропонують йому гроші за участь у війні на Донбасі на боці ворога. Він відкидає цю пропозицію, але чи вдалося йому уникнути наслідків цієї відмови?

Настя продовжує ігнорувати Сергія, а Ігор використовує цю ситуацію, щоб докласти зусиль і провести якомога більше часу з дівчиною. Проте це може виявитися непростим завданням, особливо з урахуванням її інтересів. Весілля Юлі та Роми, поранених бійців у військовому шпиталі, обіцяє бути яскравим та вражаючим. Це стане незабутнім моментом для обох та для всіх, хто перебуває поруч із ними. Та чи

пройдуть їхні почуття неочікувану перевірку в серіалі На лінії життя 1 сезон 21 серія від 14.02.2024.

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Дивіться онлайн: серіал На лінії життя 1 сезон 20 серія від 13.02.2024