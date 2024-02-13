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Video: На лінії життя 1 сезон 20 серія дивитися онлайн від 13.02.2024

Серіал На лінії життя 20 серія від 13.02.2024. На лінії життя 20 серія 1 сезон дивитись онлайн на сайті СТБ
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Серія 20 | 13.02.2024 | Сезон 1

Дивіться онлайн серіал На лінії життя 20 серія від 13.02.2024 на сайті СТБ! Сергій вибачається перед Настею за те, що не прийшов на бенкет. Чоловік виправдовується, що на нього навалилось багато робочих справ, які треба було вирішити негайно. Проте Насті його виправдання не цікаві. Чи зможуть вони порозумітися? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал На лінії життя 20 серія.

Поки Тарас Петрович проходить лікування, Сергія Борисовича призначають виконувачем обов’язків начальника відділення. Чи впорається він із цією відповідальною роботою? Через які випробування йому доведеться пройти? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн серіал На лінії життя 20 серія від 13.02.2024 на сайті СТБ!

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