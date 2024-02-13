На лінії життя 1 сезон 20 серия смотреть онлайн от 13.02.2024

Серия 20 | 13.02.2024 | Сезон 1

Смотрите онлайн сериал На лінії життя 20 серия от 13.02.2024 на сайте СТБ! Сергей извиняется перед Настей за то, что не пришел на банкет. Мужчина оправдывается, что на него навалилось много рабочих дел, которые нужно было решить немедленно. Однако Насте его оправдание не интересно. Смогут ли они найти общий язык? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал. На лінії життя 20 серия.

Пока Тарас Петрович проходит лечение, Сергея Борисовича назначают исполняющим обязанности начальника отделения. Справится ли он с этой ответственной работой? Через какие испытания ему придется пройти? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн сериал На лінії життя 20 серия от 13.02.2024 на сайте СТБ!

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