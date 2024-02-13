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Video: На лінії життя 1 сезон 19 серия смотреть онлайн от 13.02.2024

Сериал На лінії життя 19 серия от 13.02.2024. На лінії життя 19 серия 1 сезон смотреть онлайн на сайте СТБ
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Серия 19 | 13.02.2024 | Сезон 1

В сериале На лінії життя 1 сезон 19 серия от 13.02.2024 Ольга и Стас продолжают разбираться в своих отношениях, которые далеки от идеала. Сначала Ольга обвиняет мужа в измене, но потом сама оказывается под подозрением, когда ее обвиняют в том, что она спит с его врагом. Эти события вызывают серьезное напряжение в супружеских отношениях и усиливают драму в сериале На лінії життя 1 сезон.

В больнице появляются два пациента с ранениями, которые, на первый взгляд, не выглядят сложными, но при операции возникают неожиданные трудности. Хирургам придется проявить высокое профессиональное мастерство, чтобы преодолеть эти вызовы и сохранить жизнь пациентов. Между тем в отношениях между Настей и Сергеем происходят изменения. Настя все больше влюбляется в Сергея и смущается в его присутствии в сериале На лінії життя 1 сезон 19 серия от 13.02.2024.

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