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Video: На лінії життя 1 сезон 18 серия смотреть онлайн от 12.02.2024

Сериал На лінії життя 18 серия от 12.02.2024. На лінії життя 18 серия 1 сезон смотреть онлайн на сайте СТБ
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Серія 18 | 12.02.2024 | Сезон 1

Главный герой сериала На лінії життя 1 сезон 18 серия от 12.02.2024 Сергей Борисович сталкивается с чрезвычайной ситуацией, когда в военный госпиталь доставляют звезду телевидения с тяжелыми ранениями. Во время диалога с молодым парнем оказывается, что он оказался в зоне АТО случайно.

Продюсер молодой звезды просит хирурга указать, что парень был в зоне АТО как доброволец, а не гражданское лицо, что может повлиять на его репутацию. А в волонтерском центре продолжается личная драма Насти, которая уже по уши влюблена в Задорожного, однако не уверена во взаимности в сериале На лінії життя 1 сезон 18 серия от 12.02.2024.

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