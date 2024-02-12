На лінії життя 1 сезон 17 серия смотреть онлайн от 12.02.2024

Серія 17 | 12.02.2024 | Сезон 1

В сериале На лінії життя 1 сезон 17 серия от 12.02.2024 Марина, любовница Стаса и мать его ребенка, верит в их будущее вместе, однако Ольга, которая недавно призналась в своих чувствах к Сергею, не собирается отступать перед конкуренткой. Она начинает угрожать Марине, стремясь оставить Стаса при себе. Эта ситуация подчеркивает напряженность отношений между героями и отражает их внутренние конфликты.

Бывший «беркутовец» и волонтер Игорь, раскрыв свои чувства к Насте, сталкивается с отказом. Настя, погруженная в свои мысли о войне, не может ответить на его чувства. Возможно ли, что она влюблена в кого-нибудь другого? Это становится предметом обсуждения и заинтересованности зрителей, которые следят за развитием событий в сериале На лінії життя 1 сезон 17 серия от 12.02.2024.

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