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Video: На лінії життя 1 сезон 17 серія дивитися онлайн від 12.02.2024

Серіал На лінії життя 17 серія від 12.02.2024. На лінії життя 17 серія 1 сезон дивитись онлайн на сайті СТБ
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Серія 17 | 12.02.2024 | Сезон 1

В серіалі На лінії життя 1 сезон 17 серія від 12.02.2024 Марина, коханка Стаса і мати його дитини, вірить в їхнє майбутнє разом, проте Ольга, яка нещодавно зізналася у своїх почуттях до Сергія, не збирається відступатися перед конкуренткою. Вона починає погрожувати Марині, прагнучи залишити Стаса при собі. Ця ситуація підкреслює напруженість стосунків між героями та відображає їхні внутрішні конфлікти.

Колишній «беркутівець» та волонтер Ігор, розкривши свої почуття до Насті, стикається з відмовою. Настя, що занурена у свої думки про війну, не може відповісти на його почуття. Чи, можливо, вона закохана в когось іншого? Це стає предметом обговорення та зацікавленості глядачів, які слідкують за розвитком подій у серіалі На лінії життя 1 сезон 17 серія від 12.02.2024.

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