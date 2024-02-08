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Video: На лінії життя 1 сезон 16 серія дивитися онлайн від 08.02.2024

Серіал На лінії життя 16 серія від 08.02.2024. На лінії життя 16 серія 1 сезон дивитись онлайн на сайті СТБ
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Серія 16 | 08.02.2024 | Сезон 1

У серіалі На лінії життя 1 сезон 16 серія від 08.02.2024 у шпиталь поступають троє нових пацієнтів: два пілота збитого літака Ан-26 і людина, яка знайшла їх у лісі на Донеччині. Паралельно з тим, як лікарі борються за їхнє життя, прокуратура розпочинає розслідування цієї загадкової справи.

Ілля Нагорний, майстер із конструювання меблів, опинився в центрі уваги після того, як він знайшов поранених пілотів і сховав їх від російських військових. Проте прокурор вважає, що Ілля може бути причетним до цієї події, особливо з урахуванням його минулого військового скандалу. Тепер важливо розкрити правду про те, що насправді відбувалося в лісі та про що розкажуть пілоти після того, як вони одужають. Сюжет розгортається в напруженій атмосфері, наповненій інтригою та таємницями в серіалі На лінії життя 1 сезон 16 серія від 08.02.2024.

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Дивіться онлайн: серіал На лінії життя 1 сезон 15 серія від 08.02.2024

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