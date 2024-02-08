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Video: На лінії життя 1 сезон 16 серия смотреть онлайн от 08.02.2024

Сериал На лінії життя 16 серия от 08.02.2024. На лінії життя 16 серия 1 сезон смотреть онлайн на сайте СТБ
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Серия 16 | 08.02.2024 | Сезон 1

В сериале На лінії життя 1 сезон 16 серия от 08.02.2024 в госпиталь поступают трое новых пациентов: два пилота сбитого самолета Ан-26 и человек, нашедший их в лесу Донецкой области. Параллельно с тем, как врачи борются за их жизнь, прокуратура начинает расследование этого загадочного дела.

Илья Нагорный, мастер по конструированию мебели, оказался в центре внимания после того, как он нашел раненых пилотов и спрятал их от российских военных. Однако прокурор считает, что Илья может быть причастен к этому событию, особенно с учетом его предыдущего военного скандала. Теперь важно раскрыть правду о том, что действительно происходило в лесу и о том, что расскажут пилоты после того, как они поправятся. Сюжет разворачивается в напряженной атмосфере, наполненной интригой и тайнами в сериале На лінії життя 1 сезон 16 серия от 08.02.2024.

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