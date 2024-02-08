На лінії життя 1 сезон 15 серия смотреть онлайн от 08.02.2024

Серия 15 | 08.02.2024 | Сезон 1

В сериале На лінії життя 1 сезон 15 серия от 08.02.2024 главный герой Сергей Задорожный снова оказывается под прицелом правоохранителей из-за своих постоянных нарушений всех писанных и неписанных правил. На этот раз главный врач другого медицинского учреждения решил подать жалобу на Сергея из-за его незаконного проникновения в больницу.

В госпиталь привозят новых раненых: парня, который якобы пытается придумать болезнь, чтобы не воевать, и бойца, который не может смириться с ампутацией ноги. Каждый из них откроется по-новому в больнице в сериале На лінії життя 1 сезон 15 серия от 08.02.2024.

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