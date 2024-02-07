На лінії життя 1 сезон 14 серия смотреть онлайн от 07.02.2024

Серия 14 | 07.02.2024 | Сезон 1

В остросюжетной драме На лінії життя 1 сезон 14 серия от 07.02.2024 герои столкнуться с важнейшими вопросами, касающимися жизни и смерти, веры и ответственности.

Прибытие тяжело раненного, впавшего в кому, бойца ставить перед хирургами и другими врачами госпиталя чрезвычайно сложную задачу: отключить пациента или продолжать борьбу за его жизнь. Стас, который хочет отключить пациента, и встающий на защиту жизни Сергей вынуждены противостоять убеждениям другого и решать сложные моральные проблемы. В кульминационный момент каждый герой вынужден столкнуться со своими сильнейшими страхами и чувствами вины в сериале На лінії життя 1 сезон 14 серия от 07.02.2024.

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