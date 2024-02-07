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Video: На лінії життя 1 сезон 14 серія дивитися онлайн від 07.02.2024

Серіал На лінії життя 14 серія від 07.02.2024. На лінії життя 14 серія 1 сезон дивитись онлайн на сайті СТБ
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Серія 14 | 07.02.2024 | Сезон 1

В гостросюжетній драмі На лінії життя 1 сезон 14 серія від 07.02.2024 герої зіткнуться з найважливішими питаннями, що стосуються життя та смерті, віри та відповідальності.

Прибуття важко пораненого бійця, який впав у кому, ставить перед хірургами та іншими лікарями шпиталю надзвичайно складне завдання: відключити пацієнта чи продовжувати боротьбу за його життя. Стас, який хоче відключити пацієнта, та Сергій, який встає на захист життя, змушені протистояти переконанням іншого і вирішувати складні моральні дилеми. У кульмінаційний момент кожен герой змушений зіткнутися зі своїми найсильнішими страхами та почуттями провини в серіалі На лінії життя 1 сезон 14 серія від 07.02.2024.

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