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Video: На лінії життя 1 сезон 13 серія дивитися онлайн від 07.02.2024

Серіал На лінії життя 13 серія від 07.02.2024. На лінії життя 13 серія 1 сезон дивитись онлайн на сайті СТБ
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Серія 13 | 07.02.2024 | Сезон 1

Валя та Вадим перебувають у напруженому очікуванні, чекаючи на мить, коли їхні почуття знайдуть взаємний відгук в серіалі На лінії життя 1 сезон 13 серія від 07.02.2024. Чи наважиться Вадим зізнатися у коханні до чарівної медсестри?

Атмосфера у військовому шпиталі загострюється з появою пораненого сапера. Проте, його фізичні рани – лише вершина айсберга, оскільки психологічні травми війни змушують його переплутати реальність зі своїми власними страхами. Медичний заклад стає сценою для драматичної битви: як контузія одного сапера може поставити під загрозу всіх, хто перебуває у шпиталі? Дивіться в серіалі На лінії життя 1 сезон 13 серія від 07.02.2024.

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