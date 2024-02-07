На лінії життя 1 сезон 13 серия смотреть онлайн от 07.02.2024

Серия 13 | 07.02.2024 | Сезон 1

Валя и Вадим находятся в напряженном ожидании, ожидая момента, когда их чувства найдут взаимный отзыв в сериале На лінії життя 1 сезон 13 серия от 07.02.2024. Решится ли Вадим признаться в любви к очаровательной медсестре?

Атмосфера в военном госпитале обостряется с появлением раненого сапера. Однако его физические раны – лишь вершина айсберга, поскольку психологические травмы войны заставляют его перепутать реальность со своими страхами. Медицинское заведение становится сценой для драматической битвы: как контузия одного сапера может поставить под угрозу всех, кто находится в больнице? Смотрите в сериале На лінії життя 1 сезон 13 серия от 07.02.2024.

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