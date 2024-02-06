На лінії життя 1 сезон 12 серия смотреть онлайн от 06.02.2024

Серия 12 | 06.02.2024 | Сезон 1

Вы смотрите сериал На лінії життя 1 сезон 12 серия от 06.02.2024, в котором напряжение между Стасом и Сергеем достигает критической точки, когда первый попытается подставить второго.

На полигоне при подготовке бойцов происходит драматическая история. После несчастного случая военная Алиса оказывается в медицинском заведении с серьезными ранениями, повредившими ее лицо. Сергей со своим непревзойденным талантом и профессиональным мастерством стремится спасти не только ее жизнь, но и самоощущение красоты. Но сможет ли девушка снова обрести в себе силу и уверенность после этого испытания? Смотрите в сериале На лінії життя 1 сезон 12 серия от 06.02.2024.

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Смотрите онлайн: сериал На лінії життя 1 сезон 11 серия от 06.02.2024