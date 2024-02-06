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Video: На лінії життя 1 сезон 12 серія дивитися онлайн від 06.02.2024

Серіал На лінії життя 12 серія від 06.02.2024. На лінії життя 12 серія 1 сезон дивитись онлайн на сайті СТБ
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Серія 12 | 06.02.2024 | Сезон 1

Ви дивитеся серіал На лінії життя 1 сезон 12 серія від 06.02.2024, в якому напруга між Стасом і Сергієм досягає критичної точки, коли перший спробує підставити другого.

На полігоні для підготовки бійців стається драматична історія. Після нещасного випадку військова Аліса опиняється в лікарському закладі із серйозними пораненнями, які пошкодили її обличчя. Сергій зі своїм неперевершеним талантом та професійною майстерністю прагне врятувати не лише її життя, але й самовідчуття краси. Але чи зможе дівчина знову знайти в собі силу й впевненість після цього випробування? Дивіться в серіалі На лінії життя 1 сезон 12 серія від 06.02.2024.

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