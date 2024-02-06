На лінії життя 1 сезон 11 серія дивитися онлайн від 06.02.2024

Серія 11 | 06.02.2024 | Сезон 1

Дивіться онлайн гостросюжетну драму про військовий шпиталь На лінії життя 1 сезон 11 серія від 06.02.2024. Нові повороти в історії головних героїв чекають на вас просто зараз.

Ольга підозрює чоловіка в зраді. Вона впевнена, що Стас та його коханка разом вирушили до Батумі. І тому Ольга вирішує влаштувати перевірку в серіалі На лінії життя 1 сезон. В шпиталі свої проблеми: привезли хлопця, який втік із поля бою, проте дістав поранення. Вадим відразу починає упереджено ставитися до нього, але Сергій точно знає, що на війні не все так просто. Допомогти бійцю розібратися в собі він зможе в серіалі На лінії життя 1 сезон 11 серія.

Дивитися онлайн: Всі серіали СТБ

Дивіться онлайн: серіал На лінії життя 1 сезон 10 серія від 05.02.2024