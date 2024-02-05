На лінії життя 1 сезон 10 серія дивитися онлайн від 05.02.2024

Серія 10 | 05.02.2024 | Сезон 1

Київський військовий шпиталь розцінює звільнення Сергія Задорожного як власну перемогу в драмі На лінії життя 1 сезон 10 серія від 05.02.2024.

Сергій, як лікар і герой, повертається до своїх обов’язків у військовому шпиталі, де на нього вже чекають нові пацієнти. Проте не всі задоволені поверненням талановитого хірурга в серіалі На лінії життя 1 сезон.

Чоловік Ольги, який бачив у відсутності Сергія свій шанс, тепер зітхає від розчарування. Його плани на завоювання серця Ольги руйнуються, коли головний конкурент повертається. Сам же Сергій намагається залагодити провину перед родичами загиблого командира в серіалі На лінії життя 1 сезон 10 серія від 05.02.2024.

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Дивіться онлайн: серіал На лінії життя 1 сезон 9 серія від 05.02.2024