Video: На лінії життя 1 сезон 10 серія дивитися онлайн від 05.02.2024
Київський військовий шпиталь розцінює звільнення Сергія Задорожного як власну перемогу в драмі На лінії життя 1 сезон 10 серія від 05.02.2024.
Сергій, як лікар і герой, повертається до своїх обов’язків у військовому шпиталі, де на нього вже чекають нові пацієнти. Проте не всі задоволені поверненням талановитого хірурга в серіалі На лінії життя 1 сезон.
Чоловік Ольги, який бачив у відсутності Сергія свій шанс, тепер зітхає від розчарування. Його плани на завоювання серця Ольги руйнуються, коли головний конкурент повертається. Сам же Сергій намагається залагодити провину перед родичами загиблого командира в серіалі На лінії життя 1 сезон 10 серія від 05.02.2024.
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