На лінії життя 1 сезон 9 серія дивитися онлайн від 05.02.2024

Серія 9 | 05.02.2024 | Сезон 1

Ви дивитеся драму про військового хірурга та його важку долю в серіалі На лінії життя 1 сезон 9 серія від 05.02.2024. На сцені військового шпиталю розгортається справжня драма. Сергій Задорожний, благородний ветеран місій ООН, який вчора ще рятував життя, сьогодні опинився за ґратами.

Його колеги та керівництво, збентежені та схвильовані, намагаються задіяти всі зв’язки, аби тільки врятувати хірурга. Але чи вдасться їм це? І чи всі в шпиталі будуть засмучені арештом Сергія? Пориньте в калейдоскоп важливих рішень та дивовижних відкриттів у гостросюжетному серіалі На лінії життя 1 сезон 9 серія від 05.02.2024.

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Дивіться онлайн: серіал На лінії життя 1 сезон 8 серія від 01.02.2024