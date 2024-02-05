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Video: На лінії життя 1 сезон 9 серія дивитися онлайн від 05.02.2024

Серіал На лінії життя 9 серія від 05.02.2024. На лінії життя 9 серія 1 сезон дивитись онлайн на сайті СТБ
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Серія 9 | 05.02.2024 | Сезон 1

Ви дивитеся драму про військового хірурга та його важку долю в серіалі На лінії життя 1 сезон 9 серія від 05.02.2024. На сцені військового шпиталю розгортається справжня драма. Сергій Задорожний, благородний ветеран місій ООН, який вчора ще рятував життя, сьогодні опинився за ґратами.

Його колеги та керівництво, збентежені та схвильовані, намагаються задіяти всі зв’язки, аби тільки врятувати хірурга. Але чи вдасться їм це? І чи всі в шпиталі будуть засмучені арештом Сергія? Пориньте в калейдоскоп важливих рішень та дивовижних відкриттів у гостросюжетному серіалі На лінії життя 1 сезон 9 серія від 05.02.2024.

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