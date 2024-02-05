На лінії життя 1 сезон 9 серия смотреть онлайн от 05.02.2024

Серия 9 | 05.02.2024 | Сезон 1

Вы смотрите драму о военном хирурге и его тяжелой судьбе в сериале На лінії життя 1 сезон 9 серия от 05.02.2024. На сцене военного госпиталя разворачивается настоящая драма. Сергей Задорожный, благородный ветеран миссий ООН, вчера еще спасавший жизни, сегодня оказался за решеткой.

Его коллеги и руководство, обескураженные и взволнованные, пытаются задействовать все связи, лишь бы спасти хирурга. Но удастся ли им это? И все ли в госпитале будут огорчены арестом Сергея? Погрузитесь в калейдоскоп важных решений и удивительных открытий в остросюжетном сериале На лінії життя 1 сезон 9 серия от 05.02.2024.

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