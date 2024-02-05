На лінії життя 1 сезон 10 серия смотреть онлайн от 05.02.2024

Серия 10 | 05.02.2024 | Сезон 1

Киевский военный госпиталь расценивает освобождение Сергея Задорожного как собственную победу в драме На лінії життя 1 сезон 10 серия от 05.02.2024.

Сергей, как врач и герой, возвращается к своим обязанностям в военном госпитале, где его уже ждут новые пациенты. Однако не все довольны возвращением талантливого хирурга в сериале На лінії життя 1 сезон.

Муж Ольги, видевший в отсутствии Сергея свой шанс, теперь вздыхает от разочарования. Его планы по завоеванию сердца Ольги рушатся, когда главный конкурент возвращается. Сам же Сергей пытается загладить вину перед родственниками погибшего командира в сериале На лінії життя 1 сезон 10 серия от 05.02.2024.

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