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Video: На лінії життя 1 сезон 15 серія дивитися онлайн від 08.02.2024

Серіал На лінії життя 15 серія від 08.02.2024. На лінії життя 15 серія 1 сезон дивитись онлайн на сайті СТБ
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Серія 15 | 08.02.2024 | Сезон 1

У серіалі На лінії життя 1 сезон 15 серія від 08.02.2024 головний герой Сергій Задорожний знову опиняється під прицілом правоохоронців через свої постійні порушення всіх наявних правил. Цього разу головний лікар іншого медичного закладу вирішив подати скаргу на Сергія через його незаконне проникнення до лікарні.

До шпиталю привозять нових поранених: хлопця, який нібито намагається вигадати хворобу, щоб не воювати, і бійця, який не може змиритися з ампутацією ноги. Кожен з них розкриється по-новому в лікарні в серіалі На лінії життя 1 сезон 15 серія від 08.02.2024.

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