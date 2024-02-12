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Video: На лінії життя 1 сезон 18 серія дивитися онлайн від 12.02.2024

Серіал На лінії життя 18 серія від 12.02.2024. На лінії життя 18 серія 1 сезон дивитись онлайн на сайті СТБ
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Серія 18 | 12.02.2024 | Сезон 1

Головний герой серіалу На лінії життя 1 сезон 18 серія від 12.02.2024 Сергій Борисович стикається з надзвичайною ситуацією, коли до військового шпиталю доставляють зірку телебачення з важкими пораненнями. Під час діалогу з молодим хлопцем виявляється, що він опинився в зоні АТО випадково.

Продюсер молодої зірки просить хірурга вказати, що хлопець був в зоні АТО як доброволець, а не цивільна особа, що може добре вплинути на його репутацію. А в волонтерському центрі триває особиста драма Насті, яка вже по вуха закохана в Задорожнього, однак не впевнена у взаємності в серіалі На лінії життя 1 сезон 18 серія від 12.02.2024.

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