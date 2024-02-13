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Video: На лінії життя 1 сезон 19 серія дивитися онлайн від 13.02.2024

Серіал На лінії життя 19 серія від 13.02.2024. На лінії життя 19 серія 1 сезон дивитись онлайн на сайті СТБ
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Серія 19 | 13.02.2024 | Сезон 1

В серіалі На лінії життя 1 сезон 19 серія від 13.02.2024 Ольга та Стас продовжують розбиратися у своїх стосунках, які є далекими від ідеалу. Спочатку Ольга звинувачує чоловіка в зраді, але потім сама опиняється під підозрою, коли її звинувачують у тому, що вона спить з його ворогом. Ці події викликають серйозну напругу в подружніх стосунках та підсилюють драму в серіалі На лінії життя 1 сезон.

В шпиталі з’являються два пацієнти з пораненнями, які, на перший погляд, не виглядають складними, але під час операції виникають несподівані труднощі. Хірургам доведеться проявити високу професійну майстерність, щоб подолати ці виклики та зберегти життя пацієнтів. Поміж цим у відносинах між Настею та Сергієм відбуваються зміни. Настя все більше закохується в Сергія й ніяковіє в його присутності в серіалі На лінії життя 1 сезон 19 серія від 13.02.2024.

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