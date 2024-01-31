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Video: На лінії життя 1 сезон 5 серия смотреть онлайн от 31.01.2024

Сериал На лінії життя 5 серия от 31.01.2024. На лінії життя 5 серия 1 сезон смотреть онлайн на сайте СТБ
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Смотрите онлайн остросюжетный сериал о ветеране и первоклассном хирурге Сергее Задорожном На лінії життя 1 сезон 5 серия от 31.01.2024 на сайте телеканала СТБ. Прямо сейчас вас ждет продолжение истории, которая тронет ваше сердце. Не упустите!

В госпитале постоянно нарастает конфликт между беркутовцами и протестующими, а Ольга постоянно предлагает Сергею стать любовниками. Хирург отказывается и начинает проводить больше времени с одной из своих пациенток – протестующей, которой он спас жизнь. Перерастет ли это общение во что-нибудь большее? Смотрите в сериале На лінії життя 1 сезон 5 серия от 31.01.2024.

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