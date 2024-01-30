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Video: На лінії життя 1 сезон 4 серия смотреть онлайн от 30.01.2024

Сериал На лінії життя 4 серия от 30.01.2024. На лінії життя 4 серия 1 сезон смотреть онлайн на сайте СТБ
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Смотрите онлайн остросюжетный сериал На лінії життя 1 сезон 4 серия от 30.01.2024, в котором продолжается история Сергея Задорожного.

Как быстро хирург оправится после травмы руки, полученной на Майдане? Как изменится его личная жизнь после информации, что у мужа Ольги есть любовница? Не пропустите все в сериале На лінії життя 1 сезон.

Ждут новые вызовы и сам госпиталь. Во время Революции Достоинства «Беркут» открыл огонь по протестующим. Десятки погибших и пострадавших лежат на улицах Киева, а госпиталь уже готов принимать тех, кто нуждается в помощи. Смотрите, как главные герои будут спасать жизнь майдановцев в сериале На лінії життя 1 сезон 4 серия от 30.01.2024.

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Смотрите онлайн: сериал На лінії життя 1 сезон 3 серия от 30.01.2024

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