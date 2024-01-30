Video: На лінії життя 1 сезон 3 серия смотреть онлайн от 30.01.2024
Смотрите продолжение сериала о ветеране миссий ООН и мастерском хирурге Сергее Задорожном в мелодраме На лінії життя 1 сезон 3 серия от 30.01.2024. Не пропустите новые сюжетные повороты в увлекательной драме на сайте телеканала СТБ.
После того как Сергею пришлось оперировать одного из протестующих Революции Достоинства у него же в квартире, главный герой сериала На лінії життя 1 сезон и сам попадает на Майдан. Это происходит случайно, однако для «Беркута» это не имеет никакого значения.
Сергея жестоко избивают и хотят сажать в автозак, когда один из «беркутовцев» просит отпустить его. Но почему? Ответ вы узнаете в драме На лінії життя 1 сезон 3 серия от 30.01.2024.
Смотреть онлайн: Все сериалы СТБ
Смотрите онлайн: сериал На лінії життя 1 сезон 2 серия от 29.01.2024
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.