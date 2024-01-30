На лінії життя 1 сезон 3 серия смотреть онлайн от 30.01.2024

Серия 3 | 30.01.2024 | Сезон 1

Смотрите продолжение сериала о ветеране миссий ООН и мастерском хирурге Сергее Задорожном в мелодраме На лінії життя 1 сезон 3 серия от 30.01.2024. Не пропустите новые сюжетные повороты в увлекательной драме на сайте телеканала СТБ.

После того как Сергею пришлось оперировать одного из протестующих Революции Достоинства у него же в квартире, главный герой сериала На лінії життя 1 сезон и сам попадает на Майдан. Это происходит случайно, однако для «Беркута» это не имеет никакого значения.

Сергея жестоко избивают и хотят сажать в автозак, когда один из «беркутовцев» просит отпустить его. Но почему? Ответ вы узнаете в драме На лінії життя 1 сезон 3 серия от 30.01.2024.

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