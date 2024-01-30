На лінії життя 1 сезон 3 серия смотреть онлайн от 30.01.2024

Серія 3 | 30.01.2024 | Сезон 1

Дивіться продовження серіалу про ветерана місій ООН та майстерного хірурга Сергія Задорожнього в мелодрамі На лінії життя 1 сезон 3 серія від 30.01.2024. Не пропустіть нові сюжетні повороти в захопливій драмі на сайті телеканалу СТБ.

Після того, як Сергію довелося оперувати одного з протестувальників Революції Гідності у нього ж в квартирі, головний герой серіалу На лінії життя 1 сезон й сам потрапляє на Майдан. Це стається випадково, однак для «Беркуту» це не має жодного значення.

Сергія жорстоко бʼють та вже хочуть саджати в автозак, коли один із «беркутівців» просить відпустити його. Але чому? Відповідь ви дізнаєтеся в драмі На лінії життя 1 сезон 3 серія від 30.01.2024.

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Дивіться онлайн: серіал На лінії життя 1 сезон 2 серія від 29.01.2024