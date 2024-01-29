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Video: На лінії життя 1 сезон 2 серия смотреть онлайн от 29.01.2024

Сериал На лінії життя 2 серия от 29.01.2024. На лінії життя 2 серия 1 сезон смотреть онлайн на сайте СТБ
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Вітаємо вас в продовженні серіалу про ветерана та хірурга Сергія Задорожнього На лінії життя 1 сезон 2 серія від 29.01.2024. Просто зараз ви дізнаєтесь, як зміниться особисте життя героя.

Сергій та Ольга піддалися почуттям, однак наступного ранку все змінилося. Сергій готовий просто зараз одружитися з коханням всього його життя. Але Ольга чітко дає зрозуміти, що не збирається кидати законного чоловіка в серіалі На лінії життя 1 сезон.

Сергій вже готовий написати заяву на звільнення зі шпиталя, аби тільки не бачити Ольгу з іншим чоловіком. Але коли привозять важко поранених з Майдану, все змінюється в лікарській драмі На лінії життя 1 сезон 2 серія від 29.01.2024.

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Дивіться онлайн: серіал На лінії життя 1 сезон 1 серія від 29.01.2024

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