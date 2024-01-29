На лінії життя 1 сезон 1 серия смотреть онлайн от 29.01.2024

Серія 1 | 29.01.2024 | Сезон 1

Дивіться лікарську мелодраму про ветерана та хірурга в серіалі На лінії життя 1 сезон 1 серія від 29.01.2024 на сайті СТБ. Не пропустіть!

Сергій Задорожній повертається з місії «Лікарі без кордонів» додому, в Україну. Тут на нього чекає робота у військовому шпиталі в самий розпал Революції Гідності. В перший же день він стикається зі складним випадком. В серіалі На лінії життя 1 сезон він стає свідком нападу на чоловіка. Невідомі в балаклавах декілька разів вдарили жертву ножем.

Чи вдасться Сергію врятувати життя бідолашного? І які ще неприємні сюрпризи чекають на Задорожнього в перший день? Дивіться в серіалі На лінії життя 1 сезон 1 серія від 29.01.2024.

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