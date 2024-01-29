На лінії життя 1 сезон 2 серия смотреть онлайн от 29.01.2024

Серия 2 | 29.01.2024 | Сезон 1

Приветствуем вас в продолжении сериала о ветеране и хирурге Сергее Задорожном На лінії життя 1 сезон 2 серия от 29.01.2024. Сейчас вы узнаете, как изменится личная жизнь героя.

Сергей и Ольга поддались чувствам, однако на следующее утро все изменилось. Сергей готов прямо сейчас жениться на любви всей его жизни. Но Ольга четко дает понять, что не собирается бросать законного мужа в сериале На лінії життя 1 сезон.

Сергей уже готов написать заявление на увольнение из госпиталя, лишь бы не видеть Ольгу с другим мужчиной. Но когда привозят тяжело раненых с Майдана, все меняется во врачебной драме На лінії життя 1 сезон 2 серия от 29.01.2024.

Смотреть онлайн: Все сериалы СТБ

Смотрите онлайн: сериал На лінії життя 1 сезон 1 серия от 29.01.2024