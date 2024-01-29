На лінії життя 1 сезон 1 серия смотреть онлайн от 29.01.2024

Серия 1 | 29.01.2024 | Сезон 1

Смотрите врачебную мелодраму о ветеране и хирурге в сериале На лінії життя 1 сезон 1 серия от 29.01.2024 на сайте СТБ. Не пропустите!

Сергей Задорожний возвращается с миссии «Врачи без границ» домой, в Украину. Здесь его ждет работа в военном госпитале в самый разгар Революции Достоинства. В первый же день он сталкивается со сложным случаем. В сериале На лінії життя 1 сезон он становится свидетелем нападения на мужчину. Неизвестные в балаклавах несколько раз ударили жертву ножом.

Удастся ли Сергею спасти жизнь несчастного? И какие еще неприятные сюрпризы ждут Задорожного в первый день? Смотрите в сериале На лінії життя 1 сезон 1 серия от 29.01.2024.

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