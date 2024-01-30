На лінії життя 1 сезон 4 серия смотреть онлайн от 30.01.2024

Серія 4 | 30.01.2024 | Сезон 1

Дивіться онлайн гостросюжетний серіал На лінії життя 1 сезон 4 серія від 30.01.2024, в якому продовжується історія Сергія Задорожнього.

Як швидко хірург зможе оговтатися після травми руки, яку отримав на Майдані? Як зміниться його особисте життя після інформації про те, що в чоловіка Ольги є коханка? Не пропустіть все в серіалі На лінії життя 1 сезон.

Чекають нові виклики й на шпиталь. Під час Революції Гідності «Беркут» відкрив вогонь по протестувальниках. Десятки загиблих та постраждалих лежать на вулицях Києва, а шпиталь вже готовий приймати тих, кому потрібна допомога. Дивіться, як головні герої рятуватимуть життя майданівців у серіалі На лінії життя 1 сезон 4 серія від 30.01.2024.

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Дивіться онлайн: серіал На лінії життя 1 сезон 3 серія від 30.01.2024