На лінії життя 1 сезон 5 серія дивитися онлайн від 31.01.2024

Серія 5 | 31.01.2024 | Сезон 1

Дивіться онлайн гостросюжетний серіал про ветерана та першокласного хірурга Сергія Задорожнього На лінії життя 1 сезон 5 серія від 31.01.2024 на сайті телеканалу СТБ. Просто зараз на вас чекає продовження історії, яка зворушить ваше серце. Не пропустіть!

В шпиталі постійно наростає конфлікт між «беркутівцями» та протестувальниками, а Ольга постійно пропонує Сергію стати коханцями. Хірург відмовляється і починає проводити більше часу з однією зі своїх пацієнток – протестувальницею, якій він врятував життя. Чи переросте це спілкування в щось більше? Дивіться в серіалі На лінії життя 1 сезон 5 серія від 31.01.2024.

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