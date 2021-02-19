Уже этой весной телеканал СТБ презентует зрителям новый сериал Мама. Драма, основанная на реальных событиях, откроет завесу неизвестной боли и страданий украинских матерей.

Щемящая история расскажет о Нине Петровне, родом из Житомира, которая отпустила единственного сына на войну. Несмотря на все жизненные невзгоды, она все же пытается жить дальше ради семьи. Вскоре женщина узнает, что ее сына – добровольца Василия Швидченко – взяли в плен на оккупированной территории. Главная героиня сериала Мама СТБ вынуждена идти куда глаза глядят, в поисках собственного ребенка, прямо в сети врага. На ее пути будут встречаться разочарование, страх и отчаяние. Не раз она услышит множество язвительных осуждений от окружения. Но сломают ли они надежду женщины на долгожданную встречу с ребенком, с которым она потеряла столь важную связь? И освободит ли мать сына? Не пропустите – смотрите онлайн все серии сериала Мама на СТБ, чтобы узнать ответы на эти вопросы.

В ролях: Олеся Жураковская, Николай Боклан, Александр Божко, Дарья Матвеева, Константин Корецкий, Тамара Антропова, Максим Боряк, Михаил Кришталь и Константин Костышин.

Автор сериала: Валентина Руденко

Режиссер: Сергей Маслобойщиков

Количество серий: 4

Смотрите также сериал: Счастлива вопреки