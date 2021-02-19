Уже цієї весни телеканал СТБ презентує глядачам новий серіал Мама. Драма, яка заснована на реальних подіях, відкриє завісу невідомого болю та страждань українських матерів.

Щемлива історія розповість про Ніну Петрівну, родом з Житомира, яка відпустила єдиного сина на війну. Попри всі життєві негаразди, вона все ж намагається жити далі заради родини. Згодом жінка дізнається, що її сина – добровольця Василя Швидченка – взяли у полон на окупованій території. Головна героїня серіалу Мама СТБ змушена йти світ за очі у пошуках власної дитини, просто в тенета ворога. На її шляху траплятимуться розчарування, страх і відчай. Неодноразово вона почує безліч уїдливих осудів від оточення. Але чи зламають вони надію жінки на довгоочікувану зустріч із дитиною, з якою вона втратила такий важливий зв’язок? І чи визволить таки матір сина? Не пропустіть – дивіться онлайн усі серії серіалу Мама на СТБ, щоб дізнатиcя відповіді на ці запитання.

У ролях: Олеся Жураківська, Микола Боклан, Олександр Божко, Дарія Матвєєва, Костянтин Корецький, Тамара Антропова, Максим Боряк, Михайло Кришталь і Костянтин Костишин.

Автор серіалу: Валентина Руденко

Режисер: Сергій Маслобойщиков

Кількість серій: 4

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