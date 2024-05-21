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Video: Історія одного злочину 3 сезон: смотреть онлайн 36 серия

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Серія 36 | 21.05.2024 | Сезон 3

Смотрите онлайн сериал Історія одного злочину 3 сезон 36 серия! При странных обстоятельствах погибает жена заместителя министра финансов. На первый взгляд смерть похожа на самоубийство, однако, чем дольше следователи расследуют это дело, тем больше вопросов возникает…

В сериале Історія одного злочину детективы выяснят, что женщина имела тайного любовника. Возможно муж об этом узнал и решил поквитаться с неверной женой? Почему оперативники решат провести обыск в квартире его дочери? Какая находка станет основанием для ее ареста? Причастен ли также отец к этому делу? Все ответы узнайте в сериале СТБ Історія одного злочину 3 сезон!

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