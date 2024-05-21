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Video: Історія одного злочину 3 сезон: смотреть онлайн 35 серия

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Серия 35 | 21.05.2024 | Сезон 3

Смотрите онлайн сериал Історія одного злочину 3 сезон 35 серия! В столичном детском санатории умирают две маленькие девочки после того, как съели кусок киевского торта, который привез курьер на день рождения.

Версий о том, кто мог быть вероятным убийцей, было несколько: сначала сожитель мамы одной из девочек, который не хотел разрывать с ней отношения, а впоследствии подозрения пали на мужчину, который хотел отомстить владельцу автопарка из-за  его дочери. Как оказалось, ранее его обвиняли в аварии, которая привели к смерти детей. Неужели это уголовное дело против двух девочек стало вендеттой от тех, кто тоже потерял детей? Смотрите подробности в детективном сериале СТБ Історія одного злочину 3 сезон.

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