Video: Історія одного злочину 3 сезон: дивитись онлайн 35 серія
Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 3 сезон 35 серія! У столичному дитячому санаторії помирають дві маленькі дівчинки після того, як з’їли шматок київскього торту, який привіз кур’єр на день народження.
Версій про те, хто міг бути ймовірним вбивцею, було декілька: спочатку співмешканець мами однієї з дівчат, який не хотів розривати з нею стосунки, а згодом підозри впали на чоловіка, який хотів помститися власнику автопарку через його доньку. Як виявилося, раніше його звинувачували в аварії, яка призвела до смерті дітей. Невже ця кримінальна справа проти двох дівчат стала вендетою від тих, хто теж втратив дітей? Дивіться подробиці в детективному серіалі СТБ Історія одного злочину 3 сезон.
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Історія одного злочину 3 сезон 34 серія
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