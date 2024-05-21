Історія одного злочину 3 сезон: дивитись онлайн 35 серія

Серія 35 | 21.05.2024 | Сезон 3

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 3 сезон 35 серія! У столичному дитячому санаторії помирають дві маленькі дівчинки після того, як з’їли шматок київскього торту, який привіз кур’єр на день народження.

Версій про те, хто міг бути ймовірним вбивцею, було декілька: спочатку співмешканець мами однієї з дівчат, який не хотів розривати з нею стосунки, а згодом підозри впали на чоловіка, який хотів помститися власнику автопарку через його доньку. Як виявилося, раніше його звинувачували в аварії, яка призвела до смерті дітей. Невже ця кримінальна справа проти двох дівчат стала вендетою від тих, хто теж втратив дітей? Дивіться подробиці в детективному серіалі СТБ Історія одного злочину 3 сезон.

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