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Video: Історія одного злочину 3 сезон: дивитись онлайн 34 серія

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Серія 34 | 20.05.2024 | Сезон 3

Спотворене жіноче тіло без скальпеля виявляють на околиці Києва. Жертвою виявляється зникла журналістка, яка останнім часом писала у своїх статтях про знахарів та екстрасенсів. Чи пов’язана її діяльність із вбивством? Покаже новий епізод детективної драми – дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 3 сезон 34 серія!

Правоохоронцям стане відомо, що журналістка викрила знахарку, яка під виглядом своїх чудо-ліків розповсюджувала наркотичні засоби. Після сенсаційної статті псевдо-цілителька погрожувала журналістці розправою. Детективи потраплять на сеанс до підозрюваної під виглядом клієнтів. Що їм вдасться дізнатися? Не пропустіть розв’язку в 34 серії серіалу Історія одного злочину 3 сезон.

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