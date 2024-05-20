Історія одного злочину 3 сезон: смотреть онлайн 34 серия

Серия 34 | 20.05.2024 | Сезон 3

Изуродованное женское тело без скальпеля обнаруживают на окраине Киева. Жертвой оказывается пропавшая журналистка, которая в последнее время писала в своих статьях о знахарях и экстрасенсах. Связана ли ее деятельность с убийством? Покажет новый эпизод детективной драмы – смотрите онлайн сериал Історія одного злочину 3 сезон 34 серия!

Правоохранителям станет известно, что женщина разоблачила знахарку, которая под видом своих чудо-лекарств распространяла наркотические средства. После сенсационной статьи псевдо-целительница угрожала журналистке расправой. Детективы попадут на сеанс к подозреваемой под видом клиентов. Что им удастся узнать? Не пропустите развязку в 34 серии сериала Історія одного злочину 3 сезон.

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