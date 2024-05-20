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Video: Історія одного злочину 3 сезон: смотреть онлайн 33 серия

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Серия 33 | 20.05.2024 | Сезон 3

Смотрите онлайн сериал Історія одного злочину 3 сезон 33 серия! В заброшенном подвале находят дочь владельца крупной энергетической компании. Девушку привязали к стулу и всадили нож в сердце. Кто это сделал? Покажет новый эпизод детективной драмы Історія одного злочину.

Антураж на месте преступления был специфический, что навело следователя на мысль, что действует маньяк. Почему коллеги не согласны с Ириной Чернявской? Кто по мнению отца погибшей мог быть причастен к преступлению? И как с этим связана деятельность бизнесмена? Правоохранители попадут в закулисье криминального мира, чтобы добраться до правды. Смотрите, как будет развиваться следствие в сериале СТБ Історія одного злочину 3 сезон.

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