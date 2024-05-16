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Video: Історія одного злочину 3 сезон: смотреть онлайн 32 серия

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Серия 32 | 16.05.2024 | Сезон 3

Смотрите онлайн сериал Історія одного злочину 3 сезон 32 серия! Детективы начнут расследование убийства сына известной певицы шансона и художника Родиона Воропаева и впоследствии окажутся в вихре новых убийств. Смотрите, как милиция будет распутывать клубок тайн в сериале Історія одного злочину.

Несмотря на то, что в его мастерской, на месте преступления, было многочисленное количество отпечатков пальцев, следователям было сложно подобраться к преступнику. Детективам станет известно, что парень отстаивал права секс-меньшинств, за что неоднократно получал угрозы от людей с криминальным прошлым. Причастны ли они к совершению убийства? Узнайте в сериале СТБ Історія одного злочину 3 сезон 32 серия.

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