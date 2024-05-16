Video: Історія одного злочину 3 сезон: смотреть онлайн 31 серия
Смотрите онлайн сериал Історія одного злочину 3 сезон 31 серия! Милиция расследует дело об убийстве своей коллеги Ирины Чернявской. Следовательница была найдена прохожим ночью в парке под скамейкой с огнестрельным ранением в голову. Чьих рук это дело? Покажет детективная драма Історія одного злочину.
Муж погибшей расскажет следователям, что женщина должна была встретиться с Надеждой Паладиевой или, как ее называли, мадам Смертью. Женщина воевала в Ираке и уничтожила около сотни противников, которые впоследствии объявили вознаграждение за ее голову. Как эта снайперша связана с убитой? За что она угрожала отомстить следователю? Каким будет неожиданное открытие для милиции при опознании тела? Ответы – в 31 серии сериала СТБ Історія одного злочину 3 сезон.
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