Історія одного злочину 3 сезон: смотреть онлайн 31 серия

Серия 31 | 16.05.2024 | Сезон 3

Смотрите онлайн сериал Історія одного злочину 3 сезон 31 серия! Милиция расследует дело об убийстве своей коллеги Ирины Чернявской. Следовательница была найдена прохожим ночью в парке под скамейкой с огнестрельным ранением в голову. Чьих рук это дело? Покажет детективная драма Історія одного злочину.

Муж погибшей расскажет следователям, что женщина должна была встретиться с Надеждой Паладиевой или, как ее называли, мадам Смертью. Женщина воевала в Ираке и уничтожила около сотни противников, которые впоследствии объявили вознаграждение за ее голову. Как эта снайперша связана с убитой? За что она угрожала отомстить следователю? Каким будет неожиданное открытие для милиции при опознании тела? Ответы – в 31 серии сериала СТБ Історія одного злочину 3 сезон.

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Історія одного злочину 3 сезон 30 серия