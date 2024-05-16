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Video: Історія одного злочину 3 сезон: дивитись онлайн 31 серія

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 3 сезон 31 серія. Детективний серіал Історія одного злочину 31 серія 3 сезон дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Серія 31 | 16.05.2024 | Сезон 3

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 3 сезон 31 серія! Міліція розслідує справу про вбивство своєї колеги Ірини Чернявської. Слідчу було знайдено перехожим вночі в парку під лавкою з вогнепальним пораненням у голову. Чиїх рук ця справа? Покаже детективна драма Історія одного злочину.

Чоловік загиблої розкаже слідчим, що жінка мала зустрітися з Надією Паладієвою або, як її називали, мадам Смертю. Жінка воювала в Іраку та знищила близько сотні противників, які згодом оголосили винагороду за її голову. Як ця снайперка пов’язана з убитою? За що вона погрожувала помститися слідчій? Яким буде несподіване відкриття для міліції при впізнанні тіла? Відповіді – в 31 серії серіалу СТБ Історія одного злочину 3 сезон.

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