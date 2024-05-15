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Video: Історія одного злочину 3 сезон: дивитись онлайн 30 серія

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 3 сезон 30 серія. Детективний серіал Історія одного злочину 30 серія 3 сезон дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Серія 30 | 15.05.2024 | Сезон 3

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 3 сезон 30 серія! У центрі Києва вбивають спадкоємицю великої бізнес- імперії. Проте, попри великі статки, жінка вела скромне життя та працювала вчителькою у звичайній школі. Що в цій історії не так? Дізнайтеся в детективі СТБ Історія одного злочину!

Виявилося, батьки загиблої дівчини нещодавно загинули в автокатастрофі й жертва мала б ділити спадок зі своєю сестрою. Можливо, рідна людина пішла на злочин заради вигоди? Цю версію не виключали оперативники. Дізнайтеся, якою буде кульмінація розслідування в серіалі Історія одного злочину 3 сезон 30 серія!

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