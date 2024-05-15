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Video: Історія одного злочину 3 сезон: дивитись онлайн 29 серія

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 3 сезон 29 серія. Детективний серіал Історія одного злочину 29 серія 3 сезон дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Серія 29 | 15.05.2024 | Сезон 3

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 3 сезон 29 серія! Розслідувачі займатимуться справою про вбивство відомої власниці благодійного фонду, яку знайшли в багажнику автівки її чоловіка. Чи причетний він до злочину? Покаже слідство – дивіться більше в серіалі СТБ Історія одного злочину 3 сезон.

Брат загиблої розповість міліції, що подружжя багато сварилося останнім часом. А напередодні злочину чоловік переконав жінку підписати з ним шлюбний контракт, в якому було зазначено, що ініціатор розлучення не отримує майна. Яку цінну інформацію розкажуть слідчим сусіди родини Шаповалів? Дізнайтеся в детективі Історія одного злочину.

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