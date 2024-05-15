Історія одного злочину 3 сезон: смотреть онлайн 29 серия

Серия 29 | 15.05.2024 | Сезон 3

Смотрите онлайн сериал Історія одного злочину 3 сезон 29 серия! Расследователи будут заниматься делом убийства известной владелицы благотворительного фонда, которую нашли в багажнике автомобиля ее мужа. Причастен ли он к преступлению? Покажет следствие – смотрите больше в сериале СТБ Історія одного злочину 3 сезон.

Брат погибшей расскажет милиции, что супруги много ссорились в последнее время. А накануне преступления мужчина убедил женщину подписать с ним брачный контракт, в котором было указано, что инициатор развода не получает имущества. Какую ценную информацию расскажут следователям соседи семьи Шаповаловых? Узнайте в детективе Історія одного злочину.

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