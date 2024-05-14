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Video: Історія одного злочину 3 сезон: дивитись онлайн 28 серія

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Серия 28 | 14.05.2024 | Сезон 3

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 3 сезон 28 серія! У кочегарні посеред ночі виявляють кров 10-річної дівчинки Аліси. У печі знайдуть рештки органічного попелу, що вказує на те, що тіло спалили.

На місці злочину затримають працівника котельні, який виявиться психічно хворим. Юнак розкаже, що напередодні злочину його хтось виманив із кочегарні. Лікар підозрюваного запевняє міліцію, хлопець не здатен піти на вбивство. Слідство рушить із місця, коли батьки дівчинки повідомлять, що нещодавно Аліса згадувала невідомого чоловіка на ім’я Федя, який чіплявся до неї біля школи. Чи був він вбивцею? Або хтось хоче заплутати оперативників? Дивіться в детективі Історія одного злочину 3 сезон 28 серія.

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